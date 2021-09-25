“46 тысяч на двоих”: почему билеты на поезд дороже авиабилетов

Существует миф, что поездка на поезде дешевле других видов транспорта. Но зачастую цены на ж/д билеты в несколько раз превышают цены на самолет. "Рамблер" выяснил, из-за чего это происходит.

Железная дорога — это монополия, в ней нет места конкуренции. Поэтому и цены могут быть завышены. Однако на рост цен в большей степени влияют два других фактора. Первый — это система динамического ценообразования, основной принцип которого заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты.

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Далее важно учитывать время отправления и прибытия. Как правило, стоимость билетов на поезда, отправляющихся ранним утром, ниже стоимости билетов на поезда с более комфортным временем отправления. К тому же, чем ближе дата покупки билета к дате отправления, тем дороже билет на поезд. Напомним, что пустующий вагон можно просто отцепить. Поэтому РЖД не стремится продать все билеты.

В случае, если самолет летит по непопулярному направлению, то билеты на "пустой" самолет будут дешевыми. Авиакомпания в большей степени заинтересована в том, чтобы продать все места, поэтому снижение цен помогает привлекать клиентов. Так что пассажир может изучить стоимость билетов в разных авиакомпаниях и выбрать ту, которая больше всего отвечает его требования.

В соотношении цена-качество самолеты опять же выигрывают у поездов. Весь секрет во времени поездки. Купить билет у авиакомпании "лоукостера" и потерпеть пару часов в неудобных обстоятельствах может каждый. Идентичная поездка на поезде может занять сутки. При этом ж/д "лоукостер" в виде плацкарта подойдет не каждому. А цены на комфортные купе не каждый может себе позволить, на это часто сетуют в социальных сетях.

"Только что купила родителям билеты на поезд СПб-Новокузнецк, купе, ехать 2,5 дня (папе нельзя летать самолетом). 23 тысячи на человека. 46к за двоих. И я очень сомневаюсь, что это будет, действительно, хороший чистый поезд. В такие моменты очень злюсь и искренне не понимаю, за что я плачу?", - пишет в Facebook расстроенная девушка.

Более того, при путешествиях на поезде стоит не забывать о затратах на питание. В самолетах прием пищи уже включен в стоимость перелета, а в поезде путешественнику придётся позаботиться об этом самостоятельно.

Питание в поездах включено в стоимость проезда в вагонах класса «Люкс», СВ, купе фирменных поездов. Также питание включено в стоимость проезда в вагонах СВ и купе нефирменных поездов, относящихся к категории вагонов повышенной комфортности.

Ситуацию с завышенными ценами на поезда прокомментировала Диана Фердман, руководитель агентства путешествий "Бельмаре".

"Причин для высоких цен на ж/д билеты несколько. Самая главная среди них — это полное отсутствие конкуренции, простыми словами монополия. Но это касается не только России, в большинстве стран железная дорога принадлежит государству. К тому же, железнодорожные компании хорошо зарабатывают на фобиях людей. Аэрофобы действительно готовы переплачивать за билеты на поезд. Также не стоит забывать, что обслуживание железной дороги — очень это хлопотное и дорогое дело, все-таки мы говорим об обслуживании сотен километров железнодорожного полотна", - пояснила спикер.