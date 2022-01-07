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5 часов назад

Пассажирка пробралась в самолет с коронавирусом и случайно раскрыла себя

Пассажирка самолета зашла на борт с коронавирусом и раскрыла себя, отправляя смс-сообщение. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming.

Пассажирка пробралась в самолет с коронавирусом и спалилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Попутчик женщины заснял, как она пишет в телефоне сообщение, в котором признается, что у нее коронавирус:

"У нас COVID...По этой причине мы прилетаем домой на день раньше. Сейчас мы в самолете", — написала пассажирка.

@passengershaming

В комментариях пользователи возмутились поступком женщины:

"Люди потрясающие"; "Люди - чума"; "Именно поэтому я сейчас не летаю"; "Разве это не считается уголовным преступлением? Намеренно заразить кого-то смертельным вирусом?"; "Что ж, это только одна из причин, по которой мы никогда не оставим Covid позади"; "Ого, люди такие эгоистичные!".

Ранее россиянка показала на видео неприглядную сторону США.

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