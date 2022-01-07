Пассажирка пробралась в самолет с коронавирусом и спалилась

"Люди потрясающие"; "Люди - чума"; "Именно поэтому я сейчас не летаю"; "Разве это не считается уголовным преступлением? Намеренно заразить кого-то смертельным вирусом?"; "Что ж, это только одна из причин, по которой мы никогда не оставим Covid позади"; "Ого, люди такие эгоистичные!".