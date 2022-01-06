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1 час назад

Россиянка показала на видео неприглядную сторону США

Путешественница из России показала самый главный минус США, который беспокоит многих туристов — бездомные на улицах. На кадрах видно, как люди лежат про на тротуаре и никто не обращает на них внимания.

Действительно в США эта проблема существует уже на протяжении многих лет, многие социологи даже называют это "эпидемией". На улицах оказываются бывшие военные, психически нездоровые люди, матери-одиночки и дети, которые ушли из дома. У каждого человека на улице своя история, но самое главное, что многие живут без определенного места жительства достаточно долго, и им так комфортно. Кто-то обустраивает себе дома из коробок, кто-то договаривается с кафе и ресторанами, забирает у них просроченную или списанную еду. Пока что правительству не удается решить эту проблему, а бездомными занимаются различные благотворительные фонды.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, на что жалуются бездомные в разных странах.

Заграница,Видео,
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