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4 часа назад

Мужчина прокатился на багажной ленте в аэропорту: видео

Видео с места событий, опубликованное в Telegram-канале “Что там в Москве?”, разлетелось по Сети.

Отдохнуть на багажной ленте после перелета решил мужчина в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как он удобно устроился на ленте, положив под голову сумку с вещами, и спокойно делает селфи на свой телефон.

В Сети предположили, что таким образом молодой человек попытался привлечь к себе внимание и заодно снять видео для своего аккаунта.

Вниманием мужчина точно в момент своего “путешествия” на ленте не был обделен, но, по мнению экспертов издания “Аргументы и факты”, он мог привлечь к себе еще и внимание правоохранительных органов. За подобное поведение (нарушение требований транспортной безопасности) молодого человека могут привлечь к административной ответственности и обязать выплатить штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что"закипевшее" море сняли на видео.

Новости путешествий,Видео,Аэропорт Шереметьево,МВД,
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