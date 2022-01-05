Мужчина прокатился на багажной ленте в аэропорту: видео

Видео с места событий, опубликованное в Telegram-канале “Что там в Москве?”, разлетелось по Сети.

Отдохнуть на багажной ленте после перелета решил мужчина в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как он удобно устроился на ленте, положив под голову сумку с вещами, и спокойно делает селфи на свой телефон.

В Сети предположили, что таким образом молодой человек попытался привлечь к себе внимание и заодно снять видео для своего аккаунта.

Вниманием мужчина точно в момент своего “путешествия” на ленте не был обделен, но, по мнению экспертов издания “Аргументы и факты”, он мог привлечь к себе еще и внимание правоохранительных органов. За подобное поведение (нарушение требований транспортной безопасности) молодого человека могут привлечь к административной ответственности и обязать выплатить штраф до пяти тысяч рублей.