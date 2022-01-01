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2 часа назад

"Закипевшее" море сняли на видео

На Сахалине на видео было снято редкое природное явление, которое называют кипящим морем. Роликом поделился местный житель на своей странице в Instagram.

На видео можно увидеть, как на рассвете над побережьем острова поднимается густой туман от воды.

"Я живу в Корсакове, и мои окна выходят как раз на залив. Утром встал, увидел эту красоту и первым дело побежал снимать, потому что такое пропустить нельзя",

— поделился автор видео в беседе с "Сахалин.Инфо".

Как правило, такой эффект создают первые серьезные морозы ниже минус 20 градусов, охлаждающие морскую воду.

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