В российском городе в пять раз вырос курортный сбор

С 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

Отныне сутки нахождения в городе будут обходиться путешественникам в 50 рублей вместо 10. Эти деньги направляются на благоустройство туристических пространств. В других городах и районах Краснодарского края размер курортного сбора вырастет с 10 до 30 рублей в сутки.

Председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко ранее указал, что на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — обещал он.