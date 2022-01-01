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1 час назад

В российском городе в пять раз вырос курортный сбор

С 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

В российском городе в пять раз вырос курортный сбор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отныне сутки нахождения в городе будут обходиться путешественникам в 50 рублей вместо 10. Эти деньги направляются на благоустройство туристических пространств. В других городах и районах Краснодарского края размер курортного сбора вырастет с 10 до 30 рублей в сутки.

Председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко ранее указал, что на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — обещал он.

Ранее мы рассказывали про три места, ради которых стоит ехать в Сочи зимой.

Новости путешествий,Юрий Бурлачко,
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