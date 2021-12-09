3 места, ради которых стоит ехать в Сочи зимой

Столица летнего отдыха не теряет очарования зимой. Рассказываем, куда ехать и чем заняться зимой в Сочи.

Сочинский дендрарий

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Что делать: посмотреть на кусочек лета и богатую коллекцию флоры.

Если вы едете из заснеженной Москвы, сначала остановитесь в дендрарии — здесь всегда тепло и зелено. Зимой парк выглядит почти так же, как летом, не работают лишь фонтаны и часть развлечений.

«Второй год подряд мы ездим в феврале на Черное море <...> И вот одним из последних, но не менее ярким пунктом посещения стал сочинский дендрарий. Прогулялись от души. Даже и забыли на некоторое время, что на календаре февраль))», — отзыв с сайта irecommend.ru.

«Замечательный парк в центре Сочи. Билеты продаются в кассах у входа, там же продаются билеты на канатку. Для льготных категорий проход в парк бесплатный, канатка оплачивается! В нижнем парке много водоплавающих птиц — утки, пеганки, черные лебеди (те, которых я видела лично), по дорожкам бегают курочки. На верхней остановке канатки есть смотровая площадка, там замечательный вид на море и на горы, можно снять отличные фото», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

Красная Поляна

Что делать: поглядеть на горы со смотровой площадки и подышать свежим воздухом.

Поселок рядом с Сочи — известный горнолыжный курорт. Ехать туда стоит, даже если вы не стоите на лыжах. После Олимпиады 2014 года Красная Поляна превратилась в российскую Швейцарию: красочные улочки усыпаны маленькими магазинами, уютными ресторанами и развлечениями. Детям наверняка понравится парк миниатюр «Пирамида», а взрослые прекрасно проведут время в горной бане или кинотеатре. Лучшие совместные фото получатся со смотровых площадок на высоте 1460 метров.

«Классно даже для тех, кто не катается. То есть для таких, как я. Мы с женой поднимались наверх в апреле. Просто так. Поднялись и ахнули: красотища-то какая! Народу, кстати, было немного. Походили там, побродили, пофотографировались на фоне потрясающих горных ландшафтов, очень неплохо поели в кафюхе рядом, и — вниз. В общем и целом провели там четыре часа и остались очень довольны. Рекомендую!», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

Адлерский океанариум

Что делать: изучать морских обитателей и плавать с акулами.

Если вдруг вы замерзнете (что вряд ли возможно — в январе в Сочи 10°С тепла), отогреться можно в одном из самых больших океанариумов России. На площади в 6000 м² живут более 210 разновидностей рыб и моллюсков. Экспозиции поделены тематически на зону пресноводных и морских обитателей. Также посетители могут поплавать в бассейне с акулами и муренами за 5000 рублей.