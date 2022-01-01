В аэропортах Москвы отменили более 100 рейсов

В московских аэропортах продолжается массовая задержка самолетов. Более 120 рейсов было отменено, 115 из них — в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Источник уточнил, что пассажиры не могут дождаться вылета по несколько часов. В аэропорту много людей, а у стоек регистрации на рейсы выстроились длинные очереди.
Накануне в Шереметьево отменили около 160 рейсов из-за низкой загрузки.
"Внимательнее, вылетающие за рубеж. "Авиакомпании активно переносят рейсы на пораньше, объединяя их. За бокалом шампанского легко пропустить уведомление, а кому-то оно и вовсе не приходит", - пишут в Telegram-канале "Антиглянец".
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