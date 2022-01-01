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55 минут назад

В аэропортах Москвы отменили более 100 рейсов

В московских аэропортах продолжается массовая задержка самолетов. Более 120 рейсов было отменено, 115 из них — в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

В аэропортах Москвы отменили более 100 рейсов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Источник уточнил, что пассажиры не могут дождаться вылета по несколько часов. В аэропорту много людей, а у стоек регистрации на рейсы выстроились длинные очереди.

Накануне в Шереметьево отменили около 160 рейсов из-за низкой загрузки.

"Внимательнее, вылетающие за рубеж. "Авиакомпании активно переносят рейсы на пораньше, объединяя их. За бокалом шампанского легко пропустить уведомление, а кому-то оно и вовсе не приходит", - пишут в Telegram-канале "Антиглянец".

Ранее "Рамблер" сообщал, почему лучше брать билет на утренний вылет.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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