В аэропортах Москвы отменили более 100 рейсов

В московских аэропортах продолжается массовая задержка самолетов. Более 120 рейсов было отменено, 115 из них — в Шереметьево . Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Источник уточнил, что пассажиры не могут дождаться вылета по несколько часов. В аэропорту много людей, а у стоек регистрации на рейсы выстроились длинные очереди.