Стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний вылет

Бортпроводница Стелла Коннолли в социальных сетях рассказала, почему утренние вылеты получаются более комфортными для пассажиров. Ее слова приводит Tourprom.

"Лучше всего вылетать рано утром – они почти всегда прилетают вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы".

Как правило задержки вылетов не начинаются с самого утра, а после первой - остальные накапливаются, как снежный ком, и к вечеру временные сдвиги оказываются внушительными. В то время как утренние рейсы, как правило, стабильно вылетают по расписанию.