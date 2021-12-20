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58 минут назад

Стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний вылет

Бортпроводница Стелла Коннолли в социальных сетях рассказала, почему утренние вылеты получаются более комфортными для пассажиров. Ее слова приводит Tourprom.

Стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний вылет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Лучше всего вылетать рано утром – они почти всегда прилетают вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы".

Как правило задержки вылетов не начинаются с самого утра, а после первой - остальные накапливаются, как снежный ком, и к вечеру временные сдвиги оказываются внушительными. В то время как утренние рейсы, как правило, стабильно вылетают по расписанию.

Также утренние вылеты проходят наиболее спокойно, так как в эти часы практически нет турбулентности. Во второй половине дня чаще сгущаются тучи и образуются грозы, создавая "неровный воздух". Утром же такое происходит реже.

Ранее мы писали, что происходит, если пассажир умирает в самолете.

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