Стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний вылет

Бортпроводница Стелла Коннолли в социальных сетях рассказала, почему утренние вылеты получаются более комфортными для пассажиров. Ее слова приводит Tourprom.
"Лучше всего вылетать рано утром – они почти всегда прилетают вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы".
Как правило задержки вылетов не начинаются с самого утра, а после первой - остальные накапливаются, как снежный ком, и к вечеру временные сдвиги оказываются внушительными. В то время как утренние рейсы, как правило, стабильно вылетают по расписанию.
Также утренние вылеты проходят наиболее спокойно, так как в эти часы практически нет турбулентности. Во второй половине дня чаще сгущаются тучи и образуются грозы, создавая "неровный воздух". Утром же такое происходит реже.
Ранее мы писали, что происходит, если пассажир умирает в самолете.