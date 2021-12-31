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3 часа назад

Стало известно об опасности авиаперелета с насморком

Врач-оториноларинголог Евгения Ларина рассказала, что лучше избежать полета, если вас беспокоит насморк. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Стало известно об опасности авиаперелета с насморком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Перелет с насморком может вызвать сильные головные боли и другие неприятные последствия. Поэтому, если перелет невозможно отложить, то лучше заранее к нему приготовиться.

"Не секрет, что лучшие места — ближе к носу. В начале самолета давление на носоглотку и барабанные перепонки гораздо меньше"

Перед посадкой в самолет можно использовать сосудосуживающий спрей. Именно его, а не капли, так как врач считает этот вид наиболее эффективным. Относительно самого препарата необходимо консультироваться со специалистом.

ЛОР также посоветовала чаще глотать при взлете и посадке, а также в полете пить больше воды маленькими глотками.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какое место в самолете на самом деле худшее.

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