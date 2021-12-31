Какое место в самолете на самом деле худшее

Выбор места – очень важная составляющая любого полета (особенно, если он долгий). Испорченное настроение, боли в спине и плохое самочувствие – вот лишь часть из потенциальных рисков. «Рамблер» рассказывает, куда садиться не нужно.

Во-первых, всегда старайтесь регистрироваться заранее: шансов на то, что на стойке дадут место, которое вы хотите, немного. На большинство рейсов есть онлайн-регистрация, которая начинается за 24 часа: она, как правило, дает возможность выбора места – у некоторых авиакомпаний даже бесплатно. Но к этому вопросу лучше подходить с умом, чтобы провести время в воздухе комфортно и не заплатить за кота в мешке. "Рамблер" рассказывает, куда стоит и не стоит садиться.

Перед аварийным выходом

Казалось бы, странно: ведь здесь больше места, чтобы вытянуть ноги. Но у вас не будет возможности откинуть спинку. Пассажиры впереди вас с удовольствием сделают это, и весь полет вы проведете в неудобном положении.

Последний ряд

Причина та же – спинку не откинете, еще и ноги не вытянете. Рядом всегда будут не только соседи, но и те, кто ждут очереди в туалет. Если сядете с краю, поспать не получится. В процессе полета стюардессы будут носить еду и воду, постоянно толкая вас тележкой.

Первый ряд за бизнес-классом

Тут много пространства для ног и можно откинуть спинку, но часто именно на эти места предусмотрены для мам с младенцами. Малыши, как правило, плохо переносят полет, и отдохнуть или просто посидеть в тишине вряд ли получится.

Как быть, если место выдается автоматически, и вы не можете поменять его?