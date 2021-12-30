Владельцы отелей назвали самые неприятные привычки постояльцев. Об этом сообщает издание Express.
Одним из самых неприятных типов туристов, отельеры назвали тех, кто норовит устроить вечеринку в номере.
«Эти люди организуют вечеринки и приносят огромные холодильники, набитые большим количеством пива и других видов напитков», — рассказали они, добавив, что те оставляют номера, «украшенные остатками коктейлей».
Владельцы гостиниц также не любят, когда отдыхающие воруют из номеров вещи.
«Некоторые гости пойдут на все, чтобы украсть. Они могут даже попросить дополнительную туалетную бумагу, чтобы положить излишки в свой чемодан», — высказались они.
Вещи, которые чаще всего воруют — вешалки от одежды, батарейки от пультов и средства гигиены.
Многие отельеры отметили, что их бесят туристы, которые пытаются провести в номер лишних людей.
«Да, они знают, что в комнате есть односпальная кровать размера king-size и небольшой стул в углу. Но это не помешает им зарезервировать номер для одного или двух человек, а затем украдкой проникнуть внутрь с еще несколькими людьми», — объяснили они.
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