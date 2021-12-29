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3 часа назад

Пьяный турист перепутал отель с парламентом и проник внутрь

Турист из Ирландии нелегально проник в Дворец парламента в Румынии, перепутав его со своим отеле. Об этом сообщает Sunday World.

Пьяный турист перепутал отель с парламентом и залез в окно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 27 декабря около четырех часов утра. Мужчина приехал на отдых в Бухарест. Он пьяным возвращался в отель и перепутал здание гостиницы с румынским Дворцом парламента. Турист перелез через забор, пересек двор и разбил окно на первом этаже здания, проникнув в помещение Конституционного суда.

Ирландец начал искать свой номер и выламывать двери кабинетов. Охранники заметили его на третьем этаже и вызвали полицию. Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в общественное здание и нанесении ущерба.

Ранее пассажир съел вареные яйца в аэропорту и возмутил туриста. Однако пользователи поддержали перекусывающего мужчину и раскритиковали того, кто его снял.

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