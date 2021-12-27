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1 час назад

Пассажир съел вареные яйца в аэропорту и возмутил туриста

Пользователь Reddit опубликовал снимок, на котором пассажир ест вареные яйца в аэропорту. На фотографию обратило внимание издание The Sun.

Пассажир съел вареные яйца в аэропорту и возмутил туриста
Фото: @Low_Currency_990 / Reddit@Low_Currency_990 / Reddit

Мужчину засняли, как он ест яйца из лежащего рядом пакета.

«Мужчина перекусывал вонючими сваренными вкрутую яйцами, пока я ждал своего рейса», — пожаловался автор публикации.

Однако пользователи не поддержали его возмущение.

«Пусть человек ест свои яйца», «Пересядьте в другое место… Люди рядом с ним спокойно сидят и занимаются своими делами», «Позвольте этому человеку съесть свои яйца и вообще делать то, что ему хочется», «Совершенно непонятная ситуация, что вам мешает встать и отойти?» — написали они в комментариях.

Ранее пассажир засудил авиакомпанию и потерял миллион рублей.

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