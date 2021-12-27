Пассажир съел вареные яйца в аэропорту и возмутил туриста

«Пусть человек ест свои яйца», «Пересядьте в другое место… Люди рядом с ним спокойно сидят и занимаются своими делами», «Позвольте этому человеку съесть свои яйца и вообще делать то, что ему хочется», «Совершенно непонятная ситуация, что вам мешает встать и отойти?» — написали они в комментариях.