Пассажир засудил авиакомпанию и потерял миллион рублей

Пассажир подал в суд на авиакомпанию из-за того, что во время взлета ему на голову упал чемодан, и в итоге потерял деньги. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Фото: Рамблер Рамблер

Неприятная ситуация произошла в 2019 году на рейсе авиакомпании Emirates из Дубая в Дублин. Во время взлета на одного из пассажиров Стивена Брэдшоу упал детский чемодан с багажной полки. Отец ребенка извинился, на что пассажир ответил, что с ним все в порядке. Однако по словам Брэдшоу, на следующий день он начал испытывать головные боли, из-за которых пропустил работу.

Спустя три недели после происшествия пассажир написал о своем состоянии авиакомпании, взамен ему предложили компенсацию в 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей), но он отклонил предложение и пошел в суд. Там постановили, что Брэдшоу приукрасил свои страдания, поэтому назначили ему меньшую компенсацию в пять тысяч долларов (368 тысяч рублей).