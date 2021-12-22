Диетолог рассказала, какую еду брать в путешествие

"Просто нужно понимать, что даже у здорового человека, который сидит долгое время, может нарушиться перистальтика желудочно-кишечного тракта. И ему может быть сложно переварить мясо, которое подают в самолетах. Он на земле бы даже не заметил, все нормально. А там это может вызвать какое-то брожение, метеоризм"