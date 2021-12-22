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1 час назад

Диетолог рассказала, какую еду брать в путешествие

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую еду нужно брать с собой в поездки. Об этом сообщает АГН "Москва".

Диетолог рассказала, какую еду брать в путешествие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что в путешествие с собой лучше всего брать такую же еду, которую человек обычно берет на работу. Она предложила заменить "быстрые" каши обычными крупами и запаривать их в термосе.

"Можно взять с собой термос, а также овсяную или гречневую крупу. Овсянка, которую запаривают. Но не быстрорастворимые каши, а обычная овсянка, которая варится 5-10 минут, она тоже прекрасно запаривается. Та же гречка, но гречка подольше"

В качестве перекуса отлично подойдут такие продукты, как цельнозерновой хлеб, предварительно нарезанные овощи и сыр, сухофрукты и орехи.

Эксперт также отметила, что для путешествий не подходит тяжелая пища, как например мясо. Поэтому посоветовала избегать самолетной еды. Если путешественник захочет чего-то более питательного, то можно взять с собой детские мясные консервы

"Просто нужно понимать, что даже у здорового человека, который сидит долгое время, может нарушиться перистальтика желудочно-кишечного тракта. И ему может быть сложно переварить мясо, которое подают в самолетах. Он на земле бы даже не заметил, все нормально. А там это может вызвать какое-то брожение, метеоризм"

Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли заказать доставку еды к стоящему поезду и как.

Новости путешествий,Елена Соломатина,
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