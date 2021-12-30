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1 час назад

Россиянам назвали стоимость отдыха на Красной Поляне на Новый год

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам стоимость отдыха на курортах Красной Поляны в зимние праздники. Об этом сообщает TourDom.

Россиянам назвали стоимость отдыха на Красной Поляне на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Перелет с багажом по маршруту Москва — Сочи авиакомпанией «Уральские авиалинии» в период с 31 декабря по 9 января обойдется путешественникам минимум в 13 тысяч рулей. «Аэрофлот» предлагает улететь в те же даты за 27,5 тысячи рублей, S7 — за 30 тысяч рулей.

"В самой Красной Поляне на Booking.com есть 58 доступных для проживания вариантов. Цены абсолютно разные», — рассказали специалисты. Так, есть возможность остановиться на Новый год в хостеле за 12 — 14 тысяч рублей. Размещение в отелях и апартаментах обойдется туристам в среднем в 36 — 70 тысяч рублей".

Девять ночей в апартаментах Steford Aparts с видом на горы будут стоить почти 102 тысячи рублей за двоих, а вмещающие до четырех человек панорамные апартаменты NICE в центре Красной Поляны — около 220 тысяч рублей. Пребывание в Hills Polyana Hotel & Spa с 31 декабря по 9 января обойдется гостям в 277,8 тысячи рулей за двоих.

По словам ресторатора Андрея Шишкина, из-за большого количества туристов цены на отели выросли в три раза.

Ранее мы рассказывали, почему в декабре туристы выбирают Абхазию, а не Сочи.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,
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