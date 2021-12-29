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2 часа назад

Выяснилось, куда опасно класть смартфон в самолете

Авиаэксперты назвали самое опасное место в самолете для смартфона. Это — пространство между креслами. Об этом сообщает The Sun.

Выяснилось, куда опасно класть смартфон в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пилот и автор блога Ask the Pilot Патрик Смит рассказал, что телефоны часто выпадают из кармана пассажиров в проем между креслами. Там смартфон может сильно нагреться.

“В этой ситуации смартфон может перегреться и стать причиной возгорания”, — добавил авиаэксперт Алекс Миллер.

Огонь также может появиться из-за трения между креслами и телефоном. В таком случае повреждается аккумулятор гаджета. При этом специалисты отметили, что ситуация, когда телефон падает между двумя креслами, очень распространена. В таком случае лучше всего обратиться к бортпроводнику, чтобы он помог его вытащить, не нужно ждать посадки.

“Всегда держите телефон в руках или в другом надежном месте во время взлета и посадки, чтобы он не выскользнул”, — посоветовал Миллер.

Существует масса способов сделать свой полет не только безопасным, но и комфортным. Стюардессы рассказали, как выбрать место подальше от младенцев.

Новости путешествий,Алекс Миллер,Патрик Смит,
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