Выяснилось, куда опасно класть смартфон в самолете

Авиаэксперты назвали самое опасное место в самолете для смартфона. Это — пространство между креслами. Об этом сообщает The Sun.

Пилот и автор блога Ask the Pilot Патрик Смит рассказал, что телефоны часто выпадают из кармана пассажиров в проем между креслами. Там смартфон может сильно нагреться.

“В этой ситуации смартфон может перегреться и стать причиной возгорания”, — добавил авиаэксперт Алекс Миллер.

Огонь также может появиться из-за трения между креслами и телефоном. В таком случае повреждается аккумулятор гаджета. При этом специалисты отметили, что ситуация, когда телефон падает между двумя креслами, очень распространена. В таком случае лучше всего обратиться к бортпроводнику, чтобы он помог его вытащить, не нужно ждать посадки.

“Всегда держите телефон в руках или в другом надежном месте во время взлета и посадки, чтобы он не выскользнул”, — посоветовал Миллер.