Выяснилось, как не оказаться рядом с младенцем в самолете

Бортпроводники дали советы пассажирам, которые не хотят лететь рядом с младенцами в самолете. Об этом сообщает The Sun.

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Стюардесса отметила, что в самолете не получится полностью изолировать себя от шума, если с вами на одном рейсе будет лететь плачущий младенец. При этом она посоветовала выбирать определенные места, где реже сидят люди с маленькими детьми.

По словам бортпроводницы, не стоит выбирать места в начале около перегородок между бизнес-классом и “экономом”. Иногда они могут делить салон на несколько секций, если вы летите в большом самолете. Рядом с этими перегородками больше всего пространства для ног.

"Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года"

Бортпроводники также посоветовали не выбирать места около туалетов, так как туда тоже часто садятся люди с младенцами.