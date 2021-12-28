Стюардесса рассказала, как выжить в отеле

Стюардесса со стажем дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Ее слова приводит The Sun.
Так, бортпроводница рекомендует перед заселением в номер всегда стучать в дверь:
"В отелях нередко бывают случаи, когда ваш номер был дважды забронирован. Я много раз просыпалась, когда кто-то открывал мою дверь электронным ключом, который был запрограммирован для моей комнаты".
Она также напомнила о необходимости в целях безопасности закрывать дверь на цепочку или внутренний замок, находясь в гостиничном номере.
Читайте также о том, что нельзя спрашивать у бортпроводников.