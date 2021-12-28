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2 часа назад

Стюардесса рассказала, как выжить в отеле

Стюардесса со стажем дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Ее слова приводит The Sun.

Стюардесса рассказала, как выжить в отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, бортпроводница рекомендует перед заселением в номер всегда стучать в дверь:

"В отелях нередко бывают случаи, когда ваш номер был дважды забронирован. Я много раз просыпалась, когда кто-то открывал мою дверь электронным ключом, который был запрограммирован для моей комнаты".

Она также напомнила о необходимости в целях безопасности закрывать дверь на цепочку или внутренний замок, находясь в гостиничном номере.

Читайте также о том, что нельзя спрашивать у бортпроводников.

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