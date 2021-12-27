Стало известно, что нельзя спрашивать у бортпроводников

«Вам кажется, кто же настолько глуп, чтобы говорить о бомбе в самолете? На самом деле, это происходит намного чаще, чем вы думаете. Это не только вызовет проблемы с попутчиками и членами экипажа — за такое можно сесть в тюрьму», — объяснил бортпроводник.