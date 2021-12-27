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1 час назад

Стало известно, что нельзя спрашивать у бортпроводников

Бортпроводник Дэн Эйр (Dan Air) из Великобритании перечислил вопросы, которые не стоит задавать членам экипажа. Об этом пишет Express.

Стало известно, что нельзя спрашивать у бортпроводников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Табу на борту являются любые шутки о взрывных устройствах:

«Вам кажется, кто же настолько глуп, чтобы говорить о бомбе в самолете? На самом деле, это происходит намного чаще, чем вы думаете. Это не только вызовет проблемы с попутчиками и членами экипажа — за такое можно сесть в тюрьму», — объяснил бортпроводник.

Кроме того, члены экипажа не любят, когда их спрашивают, какое место сейчас пролетает самолет, просят дополнительную порцию еды, постоять в проходе или пересесть в бизнес-класс. Также мужчина призвал пассажиров не требовать у бортпроводников поднять чемодан на багажную полку. Это не является их обязанностью.

«Больше всего я ненавижу слова "ты просто официант в самолете". К счастью, сегодня полеты проходят намного безопаснее, чем раньше, поэтому наши навыки первой неотложной помощи выделяются меньше, но это не значит, что они не используются», — сказал Эйр.

Ранее стало известно, какие чемоданы повреждают чаще других.

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