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3 часа назад

Стало известно, какие чемоданы повреждают чаще других

На развлекательном портале Reddit появился тред с обсуждением чемоданов, которые повреждают чаще других. Ветка с этой темой быстро набрала популярность, таким образом получилось составить список видов чемоданов, которые действительно чаще других повреждают, сообщает Tourprom.

Стало известно, какие чемоданы повреждают чаще других
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист, работающий обработчиком багажа в аэропорту, отметил:

"Если ваш чемодан весит более 55 фунтов (25 кг), то у меня для вас плохие новости. Насколько вы раздражаетесь, когда кладете такую сумку в багажник? А теперь представьте, что нужно проделать это 200 раз — это утомляет и раздражает. И как правило мы обращаем на их погрузку мало внимания, потому что они слишком тяжелые, чтобы грузить их осторожно".

Также в зоне риска нестандартный багаж, который плохо укладывается. Вероятно, он окажется наверху тележки и у него больше шансов упасть и повредиться.

Специалист рекомендует при прочих равных покупать чемоданы стандартных размеров.

"Если вы везете что-то тяжелое, возьмите что-нибудь крепкое и что-нибудь катящееся. Все вы знаете четырёхколёсные чемоданы в жестком футляре. Они легкие, легко маневрируют, их легко штабелировать, и они с большей вероятностью сохранят ваши вещи в безопасности".

Ранее мы писали, зачем страховать багаж в путешествиях.

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