Стало известно, какие чемоданы повреждают чаще других

"Если ваш чемодан весит более 55 фунтов (25 кг), то у меня для вас плохие новости. Насколько вы раздражаетесь, когда кладете такую сумку в багажник? А теперь представьте, что нужно проделать это 200 раз — это утомляет и раздражает. И как правило мы обращаем на их погрузку мало внимания, потому что они слишком тяжелые, чтобы грузить их осторожно".