Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
2 часа назад

Глыба льда упала на самолет и испортила праздник

200 пассажиров авиакомпании British Airways были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики, потому как не смогли вовремя улететь домой. Лобовое стекло их самолета пришлось ремонтировать. Об этом пишет Daily News.

Глыба льда упала на самолет и испортила праздник
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело было в том, что во время рейса Лондон — Коста-Рика на самолет упала ледяная глыба с воздушного судна, находившегося выше. У лайнера в результате инцидента у лайнера треснуло лобовое стекло, о пилоты все же сумели посадить борт в аэропорту назначения.

Из-за этого пришлось изменить расписание вылета следующего самолета в обратном направлении 23 декабря. Пассажирам сообщили, что рейс задержится на 90 минут, но ремонт продлился 50 часов. Из-за этого туристам пришлось встречать Рождество в аэропорту, а улететь домой они смогли лишь 25 декабря в 8:35 утра.

Специалисты отмечают, что вероятность поломки лобового стекла от удара глыбы льда составляет один к миллиону, потому как толщина покрытия достигает пяти сантиметров, а по прочности оно сравнимо с пуленепробиваемым стеклом.

Ранее мы писали о том, как принимают сигнал тревоги с самолета.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители