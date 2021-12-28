Глыба льда упала на самолет и испортила праздник

200 пассажиров авиакомпании British Airways были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики, потому как не смогли вовремя улететь домой. Лобовое стекло их самолета пришлось ремонтировать. Об этом пишет Daily News.

Дело было в том, что во время рейса Лондон — Коста-Рика на самолет упала ледяная глыба с воздушного судна, находившегося выше. У лайнера в результате инцидента у лайнера треснуло лобовое стекло, о пилоты все же сумели посадить борт в аэропорту назначения.

Из-за этого пришлось изменить расписание вылета следующего самолета в обратном направлении 23 декабря. Пассажирам сообщили, что рейс задержится на 90 минут, но ремонт продлился 50 часов. Из-за этого туристам пришлось встречать Рождество в аэропорту, а улететь домой они смогли лишь 25 декабря в 8:35 утра.

Специалисты отмечают, что вероятность поломки лобового стекла от удара глыбы льда составляет один к миллиону, потому как толщина покрытия достигает пяти сантиметров, а по прочности оно сравнимо с пуленепробиваемым стеклом.