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46 минут назад

Пилот: как принимают сигнал тревоги с самолета на земле

Пилот гражданской авиации Олег Башмаков рассказал, что экипаж самолета подает сигнал бедствия, когда не в состоянии локализовать опасную ситуацию на борту. Этим он поделился в беседе с "Лента.ру".

Пилот: как принимают сигнал тревоги с самолета на земле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам пилота, причин для подачи сигнала тревоги может быть очень много, и для каждого воздушного судна они прописаны в руководстве по летной эксплуатации.

Так, чтобы избежать неблагополучных ситуаций на земле, все полеты осуществляются под управлением ОрВД — организации по обслуживанию воздушного движения, идет радиолокационный контроль за движением самолета. Также в каждой зоне полета экипаж ведет постоянный радиообмен и находится на двусторонней связи с диспетчерами.

"Экипаж сообщает о своей проблеме, а дальше уже диспетчер действует, у него есть перечень аварийных карт, так называемых, там прописаны алгоритмом стандартные процедуры. А в каждом частном случае, в зависимости от того, что экипаж просит, что он объясняет, земля действует в соответствии с обстановкой. Как правило, готовят ближайший аэродром, где можно произвести посадку",

— добавил Олег Башмаков.

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