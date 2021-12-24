Пилот: как принимают сигнал тревоги с самолета на земле

"Экипаж сообщает о своей проблеме, а дальше уже диспетчер действует, у него есть перечень аварийных карт, так называемых, там прописаны алгоритмом стандартные процедуры. А в каждом частном случае, в зависимости от того, что экипаж просит, что он объясняет, земля действует в соответствии с обстановкой. Как правило, готовят ближайший аэродром, где можно произвести посадку",