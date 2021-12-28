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3 часа назад

Назван самый опасный сувенир из Египта

Эксперты туристической отрасли перечислили лучшие сувениры, которые можно привезти из Египта, и от покупки какого товара стоит воздержаться. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Назван самый опасный сувенир из Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, представитель туроператора TUI предостерег от покупки ароматических масел, которые продаются почти на каждом шагу. Особой популярностью у туристов пользуется эфирное масло тмина, обладающее лечебными свойствами. Эксперты отметили, что масло черного тмина лучше покупать в аптеках:

"В этом случае и цена будет фиксирована (в среднем 15-20 долларов за 125 миллилитров), и качество продукта будет гарантировано".

А среди самых популярных съедобных сувениров из Египта туроператоры выделили манго. Фрукт можно купить как в магазинах, так и на рынках. Из отпуска можно также привезти гранаты, финики и эшту — экзотический фрукт, по вкусу напоминающий клубнику со сливками.

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