Назван самый опасный сувенир из Египта

Эксперты туристической отрасли перечислили лучшие сувениры, которые можно привезти из Египта, и от покупки какого товара стоит воздержаться. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, представитель туроператора TUI предостерег от покупки ароматических масел, которые продаются почти на каждом шагу. Особой популярностью у туристов пользуется эфирное масло тмина, обладающее лечебными свойствами. Эксперты отметили, что масло черного тмина лучше покупать в аптеках:

"В этом случае и цена будет фиксирована (в среднем 15-20 долларов за 125 миллилитров), и качество продукта будет гарантировано".

А среди самых популярных съедобных сувениров из Египта туроператоры выделили манго. Фрукт можно купить как в магазинах, так и на рынках. Из отпуска можно также привезти гранаты, финики и эшту — экзотический фрукт, по вкусу напоминающий клубнику со сливками.