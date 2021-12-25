Длившееся три месяца извержение вулкана завершилось

Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение, которое длилось около трех месяцев. Об этом сообщает глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

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Так, видимая вулканическая активность приостановилась ещё 13 декабря. Но специалисты предпочли не делать заранее заявление, чтобы убедиться, что извержение не повторится.

Перес отметил, что извержение вулкана нанесло колоссальный ущерб инфраструктуре острова. Он также добавил, что несмотря на завершившуюся вулканическую активность, уровень опасности на острове остается красным.

Лавой было уничтожено более 1600 строений, большинство из которых — жилые дома. Также за это время лава окутала порядка 1,2 тысячи гектаров, более семи тысяч человек были эвакуированы и пострадали 74 километра дорог.