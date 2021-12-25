Эксперты рассказали об опасности использования Wi-Fi в отелях

Бесплатным интернетом в гостиницах пользоваться небезопасно, приводит мнение специалистов издание The Sun.

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По словам экспертов, мошенники легко взламывают общедоступные сети и могут получить доступ к личной информации постояльцев гостиницы, а также к их банковским счетам.

Чтобы обезопасить себя, пользуясь Wi-Fi в отеле, специалисты советуют придерживаться ряда правил. В частности, не заходить на сайты, где могут требоваться (или где указаны) конфиденциальные данные, не делать покупки онлайн по карте, а также отказаться от выхода в социальные сети.

Вводить пароли для того, чтобы попасть на какую-либо страницу, пользуясь интернетом гостиницы, — не лучшая идея, добавляют специалисты. Поскольку хакерам, находящимся в той же сети весьма просто этот пароль украсть и получить доступ к вашим страницам и даже банковским счетам.

Лучший способ пользоваться интернетом в отеле — использовать VPN, чтобы зашифровать все данные, которые проходят через открытую сеть Wi-Fi, советуют эксперты.