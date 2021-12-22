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1 час назад

В Египте повысили минимальные цены на отели

Правительство Египта утвердило предложение о повышении минимальной цены проживания в отелях с 1 мая 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Египте повысили минимальные цены на отели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Минимальная стоимость на размещение в пятизвездочных отелях повысится на 25%, в четырехзвездочных — на 42%. Регулирование на минимальные цены трех, двух и однозвездночных отелей вводится впервые.

Таким образом, минимальной ценой размещения в пятизвездочном отеле будет 50 долларов в сутки на человека. В четырехзвездочный отель можно будет заселиться только при цене от 40 долларов, в трех — 30 долларов, в двух — 20 долларов.

Новые требования будут распространяться на все отели, кроме тех, которые расположены в провинциях Луксор, Асуан и Новая Долина, а также в городах Таба и Нувейба. Там новые правила вступят в силу с с 1 ноября 2022 года.

При этом туроператоры уверены, что нововведение будет носить формальный характер, так как ценообразование в египетских отелях регулируется по-другому.

Ранее сообщалось, что россиян ждет снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ.

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