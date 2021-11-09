Россиян ждет снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ

Стоимость отдыха на курортах Египта и ОАЭ могут снизиться из-за запуска чартерного авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью URA.RU.
Снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны, по его словам, приведет к увеличению количества рейсов из российских городов. Следовательно, стоимость авиабилетов может уменьшиться на 10-20%.
«Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете», — объяснил эксперт.
Президент АТОР также анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для российских туристов и отметил, что на спрос повлияет восстановление регулярного воздушного сообщения с Таиландом.
Ранее мы писали о том, что российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ноябрь. Туроператоры сообщали, что "все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа".