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Россиян ждет снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ

Диана Товсепова
37 минут назад

Стоимость отдыха на курортах Египта и ОАЭ могут снизиться из-за запуска чартерного авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью URA.RU.

Россиян ждет снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны, по его словам, приведет к увеличению количества рейсов из российских городов. Следовательно, стоимость авиабилетов может уменьшиться на 10-20%.

«Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете», — объяснил эксперт.

Президент АТОР также анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для российских туристов и отметил, что на спрос повлияет восстановление регулярного воздушного сообщения с Таиландом.

Ранее мы писали о том, что российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ноябрь. Туроператоры сообщали, что "все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа".

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,РИА Ura.ru,
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