Россиян ждет снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ

Стоимость отдыха на курортах Египта и ОАЭ могут снизиться из-за запуска чартерного авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью URA.RU.

Снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны, по его словам, приведет к увеличению количества рейсов из российских городов. Следовательно, стоимость авиабилетов может уменьшиться на 10-20%.

«Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете», — объяснил эксперт.

Президент АТОР также анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для российских туристов и отметил, что на спрос повлияет восстановление регулярного воздушного сообщения с Таиландом.