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Россияне выкупили почти все туры в Египет на ближайшие две недели

Мира Маркина
2 часа назад

Российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В "TUI Россия" заявили, что спрос на чартерные программы в Египет высокий:

"Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники".

В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что на данный момент проданы все туры:

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа".

В Tez Tour отметили, что на 10 ноября из Москвы в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места.

"На 12 ноября есть чуть больше мест из Казани в Шарм-эш-Шейх, а далее только с 15-го числа везде", - рассказали в компании.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, что высоким продажам туров способствует возобновление чартерного сообщения России с Египтом, доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров.

Ранее в Турции пожаловались на жадность российских туристов.

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