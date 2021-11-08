В Турции пожаловались на жадность российских туристов

Президент платформы помощи и солидарности сотрудников туризма Анталии Эмине Гюльша пожаловалась на российских туристов, которые оставляют недостаточно чаевых персоналу отелей. Об этом пишет Turkiye Turizm.

Россияне стали основными отдыхающими на турецких курортах в 2021 году. Однако больше всего из иностранцев сотрудники отелей в Турции любят немецких туристов, так как они больше всех платят чаевые горничным, официантам, посыльным, портье и поварам.

«В этом году сотрудники туризма не получили достаточно чаевых, чтобы "прожить" зимний сезон, так как доля немецких туристов была на очень низком уровне. Россияне не оставляют много чаевых. Они дают максимум один доллар», — рассказала Гюльшах.

Кроме того, щедрые чаевые, по ее словам, оставляют швейцарцы и скандинавы, а после них — голландцы, британцы, бельгийцы, чехи, люксембуржцы и австрийцы. Однако из-за пандемии коронавируса количество туристов из европейских стран сильно снизилось.

В зимний сезон в Анталии продолжат работать 10 процентов отелей. Они примут около пяти миллионов отдыхающих из Европы.