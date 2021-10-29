Россияне снова обогнали европейцев по турпотоку в Турцию

Россия вновь стала лидером по турпотоку в Турцию. За девять месяцев 2021 года страну посетили 3,46 миллиона россиян. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

По данным министерства культуры и туризма республики, с января по сентябрь турпоток в страну из-за рубежа составил 17,5 миллиона человек. Это на 86 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Но на 51,7 процента меньше, чем в 2019.

Пограничные службы сообщили, что доля российских путешественников составила 19,6 процента. Таким образом, россияне обогнали иностранных туристов по объему турпотока.

Второе место по количеству отдыхающих заняла Германия — за первые девять месяцев текущего года в Турции побывали примерно 2,2 миллиона немцев.

На третьем месте разместилась Украина, откуда прибыло 1,7 миллиона человек.