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Турция стала самой опасной страной для отдыха с детьми

Мария Каткова
1 час назад

Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании "АльфаСтрахование".

Турция стала самой опасной страной для отдыха с детьми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты проанализировали страны, в которых детям чаще всего требовалась медицинская помощь по разным причинам.

"Больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7 процента. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1 процента. На третьем — Болгария (12 процентов)"

На четвертом месте оказалась Грузия (11,7 процента), а на пятом Кипр (7,5 процента).

Наиболее часто дети обращаются к медикам с инфекционными заболеваниями дыхательных путей, заболеваниями ЖКТ, травами и проблемами с ушами.

При этом аналитики отметили, что летом 2021 года Турция стала самой популярной страной для отдыха россиян.

Осенью она продолжает удерживать лидерские позиции, особенно во время нерабочих дней. Спрос на Турцию и Египет сильно вырос, а вместе с ним и цены на билеты.

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