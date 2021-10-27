Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.05
Войти в почту

Билеты на курорты в нерабочие дни подорожали на сотни тысяч

Мария Каткова
1 час назад

Ажиотаж на Турцию и Египет во время нерабочих дней привел к сильному подорожанию авиабилетов. Об этом сообщают "Известия".

Билеты на курорты в нерабочие дни подорожали на сотни тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам туроператоров, к 30 октября загрузка чартерных рейсов и отелей в Египет и Турцию достигнет 100%. Так, в конце 26 октября было доступно всего четыре рейса в Хургаду, цена на которые варьировалась от 62,5 тысячи до 450 тысяч рублей за одного человека в одну сторону эконом-классом. За билеты в Шарм-эш-Шейх придется отдать 50-305 тысяч рублей. Один билет в Анталью обойдется в 352 тысячи рублей.

О росте цен на отдых во время нерабочих дней заявила и Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, рост цен на путешествия в нерабочие дни составил от 10 до 30 процентов в зависимости от направления, даты заезда и категории отеля. При этом даже повышение цены не останавливает российских туристов от покупки туров.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители