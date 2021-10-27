Билеты на курорты в нерабочие дни подорожали на сотни тысяч

Ажиотаж на Турцию и Египет во время нерабочих дней привел к сильному подорожанию авиабилетов. Об этом сообщают "Известия".

По словам туроператоров, к 30 октября загрузка чартерных рейсов и отелей в Египет и Турцию достигнет 100%. Так, в конце 26 октября было доступно всего четыре рейса в Хургаду, цена на которые варьировалась от 62,5 тысячи до 450 тысяч рублей за одного человека в одну сторону эконом-классом. За билеты в Шарм-эш-Шейх придется отдать 50-305 тысяч рублей. Один билет в Анталью обойдется в 352 тысячи рублей.