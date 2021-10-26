Отдых за рубежом резко подскочил в цене для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Рост цен на путешествия в нерабочие дни составил от 10 до 30 процентов в зависимости от направления, даты заезда и категории отеля.

«Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. Как только объявили <...> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел», — заявила эксперт.