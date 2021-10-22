Что ждет россиян в Египте в ноябре

Одно из самых популярных направлений у россиян — Египет. После долгого времени египетские курорты впервые стали заполняться россиянами, а туроператоры отмечают резкий подъем спроса на это направление. "Рамблер" разбирался, что будет ждать туристов в Египте в ноябре.

Ноябрь считается одним из самых благоприятных месяцев для отдыха в Египте. Здесь уже не так жарко как летом, но все еще тепло. Нет палящего солнца, но есть комфортная для пляжного отдыха температура. Осенью по всей стране до +26-29°С, ночью — до +18°С. Вода в море около +24-27°С.

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Тропический климат Шарма, даже в ноябре, радует сухим и теплым воздухом. Осадков практически не бывает, до зимних ветров еще далеко и можно вовсю наслаждаться купанием в теплой, прозрачной воде.

Туристов ждут чистые, морские пляжи и теплый воздух - взрослые и дети могут часами не выходить из моря. При этом, днем могут понадобиться солнцезащитный крем, а вечером пригодятся вещи потеплее.

Никаких сложностей с документами по прилету в Египте быть не должно — визу открывают после прибытия. Оплатить визовый сбор можно прямо на месте наличными. Причем, если вы собираетесь отдыхать именно в Шарм-эль-Шейхе до 14 дней, то можно и вовсе поставить бесплатный штамп «Sinai Only».

О новых коронавирусных ограничениях в Египте в ноябре пока не сообщалось. Поэтому привитым туристам нужен только оригинал сертификата о полной вакцинации с активным QR-кодом, а от непривитых потребуют справку (на арабском или английском) с отрицательным результатом "свежего" ПЦР-теста (проведен не позже, чем за 72 часа до прибытия). Дети до 6 лет от тестирования освобождаются.