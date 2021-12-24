Почему нельзя "тыкать пальцем" в бортпроводников

Бортпроводник Дэн Эйр, работающий в одной из американских авиакомпаний, рассказал, какие действия пассажиров раздражают членов экипажа. Его слова приводит газета Express.

Не стоит "тыкать пальцем" стюардесс, если что-то требуется спросить или сделать.

"Это не контактный зоопарк!",

- отметил Эйр.

Также не следует без лишней необходимости жать кнопку экстренной помощи.

"Если вы нажмете на кнопку, но у вас не будет сердечного приступа, не будет гореть крыло у самолета, у вас должна быть действительно веская причина, по которой вы решили ею воспользоваться",

- отметил бортпроводник, так как звонки предназначены только для действительно срочных ситуаций, которые требуют незамедлительного решения.

Кроме того, ни в коем случае не нужно щелкать пальцами в воздухе в попытке подозвать кого-то из стюардов. Не нужно возмущаться по поводу ограниченного выбора блюд или задержки рейсов. Как отметил Эйр, бортпроводники не меньше пассажиров расстроены изменением времени вылета, только им еще приходится терпеть недовольные возгласы путешественников.

Бортпроводник посоветовал оставаться вежливыми и разговаривать с членами экипажа так, как путешественнику бы хотелось, чтобы обращались к нему самому.