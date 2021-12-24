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2 часа назад

Бортпроводник рассказал о перелетах без пассажиров

Стюард в одной из американских компаний Томми Чимато (Tommy Cimato) рассказал о перелетах, когда на борту воздушного судна нет пассажиров. Об этом он поведал в своем блоге в Tik-Tok.

Бортпроводник рассказал о перелетах без пассажиров
Фото: Tiktok / @tommycimatoTiktok / @tommycimato

Он рассказал, что такие перелеты на английском называются ferry flight и выполняются в том случае, если нужно доставить экипаж самолета из одной точки мира в другую. При этом подобные рейсы случаются крайне редко.

"Очень непривычно, что в нашем распоряжении целый пустой самолет без пассажиров, и мы действительно летим",

- рассказал Чимато.

Подобные перелеты возникают редко, если рейс отменили или произошли серьезные перестановки в расписании.

Ранее "Рамблер" писал, что бортпроводник раскрыл неизвестные факты о работе.

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