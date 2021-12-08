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4 часа назад

Бортпроводник раскрыл неизвестные факты о работе

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато раскрыл неизвестные факты о своей работе. Видео с рассказом он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Чимато объяснил, что на каждом рейсе экипаж обязан проверять датчики дыма с помощью специального металлического стержня.

Кроме того, сиденье кресла можно использовать в качестве плавучего средства. С задней стороны для того, чтобы можно было держаться, есть две специальные петли.

«Мы также можем установить дополнительное место в проходе, поставив сиденье между двумя соседними креслами одного ряда», — раскрыл бортпроводник.

Он рассказал, что за откидным сиденьем для экипажа, расположенным в конце салона, есть еще одна уборная.

Пока иностранные бортпроводники делятся секретами своей работы в TikTok, российские стюардессы поражают иностранцев своей внешностью.

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