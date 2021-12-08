Российская стюардесса покорила иностранцев своей внешностью

Российская стюардесса Снежана поделилась роликом со своей работы и восхитила иностранцев. Видео она опубликовала в Instagram.

Девушка работает в авиакомпании UTair. Она поделилась видео того, как она демонстрирует правила техники безопасности пассажирам перед полетом. На ней надета форма стюардессы: юбка, рубашка с коротким рукавом, галстук и жилет.

Видео покорило иностранных пользователей социальной сети. Они написали комплименты девушке в комментариях.

"Вы прекрасно выглядите в униформе", "Очень красивая, вы идеальна", "Вы невероятно прекрасна"

Российские пользователи также оказались покорены внешностью девушки и заявили о том, что такое видео можно пересматривать "бесконечно".