Российская стюардесса покорила иностранцев своей внешностью

Российская стюардесса Снежана поделилась роликом со своей работы и восхитила иностранцев. Видео она опубликовала в Instagram.
Девушка работает в авиакомпании UTair. Она поделилась видео того, как она демонстрирует правила техники безопасности пассажирам перед полетом. На ней надета форма стюардессы: юбка, рубашка с коротким рукавом, галстук и жилет.
Видео покорило иностранных пользователей социальной сети. Они написали комплименты девушке в комментариях.
"Вы прекрасно выглядите в униформе", "Очень красивая, вы идеальна", "Вы невероятно прекрасна"
Российские пользователи также оказались покорены внешностью девушки и заявили о том, что такое видео можно пересматривать "бесконечно".
Стюардессы часто делятся историями о своей работе. Так бортпроводницы рассказали о "подлых пассажирах" на авиарейсах.