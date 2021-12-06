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57 минут назад

Стюардессы рассказали о "подлых пассажирах"

Стюардессы рассказали, как пассажиры из эконом-класса бесплатно проникают на места первого класса. Своими историями они поделились в социальных сетях.

Стюардессы рассказали о "подлых пассажирах"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам бортпроводницы британской авиакомпании Virgin Atlantic, бесплатное улучшение условий на борту встречается редко. За это необходимо доплатить. Однако некоторые пассажиры без спроса садятся в первый класс по ночам:

«Такие случаи почти всегда происходили по ночам. Скажем, 15 вип-туристов первого класса легли спать, а утром, когда мы разносим завтрак, оказывается, что теперь их 17, т. е. двоим удалось проникнуть из эконома и проспать всю ночь в первом классе, и никто этого не заметил. Нам ничего не оставалось, как вежливо попросить их любезно вернуться на свое место».

Стюардесса авиакомпании British Airways Элейн Грэм рассказала, что во время ее работы тоже часто случаются подобные инциденты:

«У меня даже были такие «подлые» пассажиры, которые не стали дожидаться середины ночи, а просто пробирались туда и надеялись, что никто не заметит».

При этом бортпроводницы дали советы, как получить более комфортные условия. Бывшая стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair Фиона Маллинсон порекомендовала путешественникам одеться более статусно:

«Одевайтесь соответствующим образом. Вы должны выглядеть так, как будто первый класс — это ваше «законное» место. При этом вы не можете появиться в рваных шортах и майке. Шансы значительно увеличатся, если вы будете выглядеть презентабельно».

Ранее бывшие стюардессы рассказали о неприглядных сторонах работы.

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