Стюардессы рассказали о "подлых пассажирах"

«Такие случаи почти всегда происходили по ночам. Скажем, 15 вип-туристов первого класса легли спать, а утром, когда мы разносим завтрак, оказывается, что теперь их 17, т. е. двоим удалось проникнуть из эконома и проспать всю ночь в первом классе, и никто этого не заметил. Нам ничего не оставалось, как вежливо попросить их любезно вернуться на свое место».