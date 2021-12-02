Бывшие стюардессы рассказали о неприглядных сторонах работы

Стюардесса по имени Фиона Мэллинсон (Fiona Mallinson) поделилась, с чем приходится сталкиваться бортпроводникам на самом деле.
Многие романтизируют профессию бортпроводницы, смутно представляя, какие неприглядные стороны могут быть у этой работы.
"Однажды я нашла отходы возле туалета и посчитала это шуткой, потому что они выглядели как имитация из магазина приколов",
- рассказала Мэллингтон изданию Daily Mail.
Тем не менее, оказалось, что все всерьез, а фекалии приходилось убирать именно стюардессам.
Лаура Рейнольдс (Laura Reynolds) отметила, что многие родители отдают грязные подгузники своих детей прямо в руки стюардессам, а те должны улыбнуться и сказать "спасибо".
Также Мэллинсон вспомнила, что ей много раз приходилось сталкиваться с грубостью со стороны пассажиров.
"Некоторые считают, что если оплатили свой перелет, то могут относиться к персоналу как к мусору. Пару раз я даже запиралась в туалете, чтобы просто прийти в себя от грубых слов".
Ранее мы писали, что стюардесса рассекретила зарплату бортпроводников.