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1 час назад

Бывшие стюардессы рассказали о неприглядных сторонах своей работы

Стюардесса по имени Фиона Мэллинсон (Fiona Mallinson) поделилась, с чем приходится сталкиваться бортпроводникам на самом деле.

Бывшие стюардессы рассказали о неприглядных сторонах работы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие романтизируют профессию бортпроводницы, смутно представляя, какие неприглядные стороны могут быть у этой работы.

"Однажды я нашла отходы возле туалета и посчитала это шуткой, потому что они выглядели как имитация из магазина приколов",

- рассказала Мэллингтон изданию Daily Mail.

Тем не менее, оказалось, что все всерьез, а фекалии приходилось убирать именно стюардессам.

Лаура Рейнольдс (Laura Reynolds) отметила, что многие родители отдают грязные подгузники своих детей прямо в руки стюардессам, а те должны улыбнуться и сказать "спасибо".

Также Мэллинсон вспомнила, что ей много раз приходилось сталкиваться с грубостью со стороны пассажиров.

"Некоторые считают, что если оплатили свой перелет, то могут относиться к персоналу как к мусору. Пару раз я даже запиралась в туалете, чтобы просто прийти в себя от грубых слов".

Ранее мы писали, что стюардесса рассекретила зарплату бортпроводников.

Новости путешествий,Лаура Рейнольдс,
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