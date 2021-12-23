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1 час назад

Пропавшие в шторм россияне отказались от эвакуации

Россияне, которые совершают кругосветную экспедицию на тримаране, попали в сильнейший шторм посреди Атлантики, однако отказались покидать поврежденное судно и продолжили свой путь. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Пропавшие в шторм россияне отказались от эвакуации
Фото: Русское географическое обществоРусское географическое общество

Еще 21 декабря Евгений Ковалевский и Станислав Березкин вышли на связь с начальником берегового центра экспедиции и сообщили, что попали в сильнейший шторм в Атлантическом океане. У тримарана сломалась мачта, полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон судна. К застрявшим мореплавателям направился сухогруз "Херст-Пойн", однако путешественники отказались от эвакуации.

"Мы оценили количество провизии, общее состояние судна и приняли решение продолжать движение самостоятельно под аварийным парусом",

— сообщили россияне.

23 декабря путешественники вновь подчеркнули, что ситуация стабильна. Так, за сутки они прошли 70 миль, средняя скорость — три узла, состояние членов экипажа нормальное.

Этап кругосветного путешествия по Атлантическому океану начался 11 декабря. Россияне планируют установить рекорд дальности плавания на каркасно-надувном парусном тримаране, а также реализовать несколько уникальных проектов.

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