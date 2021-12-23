Сколько стоит поездка на Кубу в новогодние праздники

На популярном у россиян кубинском курорте Варадеро наблюдается дефицит отелей. Многие из них до сих пор закрыты и имеются трудности с подтверждением заявок, особенно на праздничные даты. Об этом с TourDom.ru поделился специалист по Кубе, руководитель профильного отдела "Интуриста" Василий Яковлев.

Также у руководителя турагентства Cubatut (Москва) Елены Лапиной узнали, в каких из недавно открывшихся отелей Варадеро еще есть места и в какую цену обойдутся туристам новогодние заезды.

Так, по ее словам, тур на 10 ночей с вылетом из Москвы 30 декабря в отель Memories Varadero 4* на «все включено» для двух взрослых будет стоить 270 тыс. руб. В Blau Varadero 4* – 357 тыс.; в Muthu Playa Varadero 4* (exp. Gran Caribe Playa de Oro) – 241 тыс.; в Be Live Experience Varadero (exp. Villa Cuba) 4* – 238 тыс.; в Barcelo Solymar 5* – 282 тыс. и в Melia Las Americas 5* – 356 тыс. руб.