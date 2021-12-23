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57 минут назад

Власти Греции ужесточили правила въезда для туристов

С 24 декабря власти Греции снова ужесточат правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Греции ужесточили правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Помимо сдачи ПЦР-теста по прилету в аэропорту, туристам придется пройти тестирование еще два раза — на второй и четвертый день после прибытия. Однако министр здравоохранения Греции Танос Плеврис отметил, что требование носит рекомендательный характер, так как технически отследить своевременную сдачу тестов невозможно.

Также на улице и внутри помещений вводится обязательное ношение защитных масок. А все праздничные мероприятия будут отменены. Все указанные меры продлятся минимум до второго января.

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