Власти Греции ужесточили правила въезда для туристов

С 24 декабря власти Греции снова ужесточат правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо сдачи ПЦР-теста по прилету в аэропорту, туристам придется пройти тестирование еще два раза — на второй и четвертый день после прибытия. Однако министр здравоохранения Греции Танос Плеврис отметил, что требование носит рекомендательный характер, так как технически отследить своевременную сдачу тестов невозможно.

Также на улице и внутри помещений вводится обязательное ношение защитных масок. А все праздничные мероприятия будут отменены. Все указанные меры продлятся минимум до второго января.