В Севастополе во время сильного снегопада в жилой многоэтажный дом ударила молния. Такой видеоролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как во время метели в крышу жилой высотки ударила молния, и сразу же после этого прогремел гром. Затем над крышей дома начал подниматься дым.