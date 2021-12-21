В Севастополе во время сильного снегопада в жилой многоэтажный дом ударила молния. Такой видеоролик появился в соцсетях.
На кадрах видно, как во время метели в крышу жилой высотки ударила молния, и сразу же после этого прогремел гром. Затем над крышей дома начал подниматься дым.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю подтвердили произошедшее.
«Поступило сообщение, что по улице Маринеско произошёл резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда», — сказано в сообщении.
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