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54 минуты назад

В Крыму молния посреди снегопада ударила в многоэтажку: видео

В Севастополе во время сильного снегопада в жилой многоэтажный дом ударила молния. Такой видеоролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как во время метели в крышу жилой высотки ударила молния, и сразу же после этого прогремел гром. Затем над крышей дома начал подниматься дым.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю подтвердили произошедшее.

«Поступило сообщение, что по улице Маринеско произошёл резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда», — сказано в сообщении.

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Новости путешествий,Видео,МЧС,
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