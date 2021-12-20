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29 минут назад

Супертайфун обрушился на райские острова и сносит все

Осень и зима 2021 года выдалась тяжелой. Стихия на этот раз обрушилась на Филиппины — государство в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 7000 островов.

На живописные райские острова обрушился сильнейший тайфун "Раи»". Стихия сносит на своем пути дома и целые улицы остаются разрушенными. СМИ сообщают, что число жертв уже достигло 208 человек, более 50 жителей остаются пропавшими без вести.

В нескольких регионах Филиппин эвакуированы 376 тысяч человек, свыше 488 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC). При этом в районах, где прошел тайфун, по данным РИА Новости, проживают 100-150 граждан РФ. Смотрите видео с подробностями о сильнейшем тайфуне.

Ранее мы писали о семибалльном шторме, прошедшем в российском Сочи.

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