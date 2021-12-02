На Сочи обрушился семибалльный шторм впервые с 2012 года

Кроме сильнейшего ветра и лавинной опасности в горах на Сочи обрушился шторм. Шторм продолжался с 30 ноября, почти двое суток.

В пресс-службе администрации города сообщили, что шторм стал самым мощным с 2012 года, а сила волн достигла 7 баллов.

"Такая сила волн в Сочи наблюдается впервые с 2012 года. Шторм обрушился на набережные Имеретинской низменности и в Лазаревском районе города. Экстренные службы о стихии предупредили заранее, жители и гости города были оповещены", — рассказали в администрации курорта.

Семибалльный шторм зафиксировали в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда на Сочи обрушился сильнейший ветер. К утру в городе оказались повалены несколько десятков деревьев, но никто из-за стихии не пострадал.