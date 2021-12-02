Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

На Сочи обрушился семибалльный шторм впервые с 2012 года

Кроме сильнейшего ветра и лавинной опасности в горах на Сочи обрушился шторм. Шторм продолжался с 30 ноября, почти двое суток.

На Сочи обрушился семибалльный шторм впервые с 2012 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В пресс-службе администрации города сообщили, что шторм стал самым мощным с 2012 года, а сила волн достигла 7 баллов.

"Такая сила волн в Сочи наблюдается впервые с 2012 года. Шторм обрушился на набережные Имеретинской низменности и в Лазаревском районе города. Экстренные службы о стихии предупредили заранее, жители и гости города были оповещены", — рассказали в администрации курорта.

Семибалльный шторм зафиксировали в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда на Сочи обрушился сильнейший ветер. К утру в городе оказались повалены несколько десятков деревьев, но никто из-за стихии не пострадал.

Ранее мы писали о том, как шторм обрушился на Лазаревское.

Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители