Таиланд ограничил въезд туристов в страну

Правительство Таиланда с 21 декабря приостанавливает действие системы Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) для въезда в страну для туристов. Такое решение принято в связи с распространением нового омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает Thai PBS World.

Такие ограничения вводятся с 21 декабря как минимум до 4 января, как отметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. ограничения.

При этом туристы, уже оформившие поездку в королевство по этим программам до 10 января, еще могут попасть в Таиланд. Однако им придется пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания на отдыхе.

Интересно, что программа «Песочница Пхукета», по которой в Таиланд въезжают вакцинированные россияне, продолжит действовать в обычном режиме. Страну смогут посетить и те, что не против карантина, но все туристы обязаны будут пройти дополнительное ПЦР-тестирование.