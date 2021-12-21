Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

Таиланд ограничил въезд туристов в страну

Правительство Таиланда с 21 декабря приостанавливает действие системы Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) для въезда в страну для туристов. Такое решение принято в связи с распространением нового омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает Thai PBS World.

Такие ограничения вводятся с 21 декабря как минимум до 4 января, как отметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. ограничения.

При этом туристы, уже оформившие поездку в королевство по этим программам до 10 января, еще могут попасть в Таиланд. Однако им придется пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания на отдыхе.

Интересно, что программа «Песочница Пхукета», по которой в Таиланд въезжают вакцинированные россияне, продолжит действовать в обычном режиме. Страну смогут посетить и те, что не против карантина, но все туристы обязаны будут пройти дополнительное ПЦР-тестирование.

Ранее мы писали о том, как туристы будут встречать Новый год в Таиланде, согласно новым правилам.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители