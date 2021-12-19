Наливать не будут: как туристы встретят Новый год в Таиланде

Многие россияне предпочитают встречать Новый год вдалеке от родного города — кто-то стремится попасть в теплую страну, а другие жаждут снежного отдыха в горах. Не так давно для россиян открылся Таиланд. О том, как россияне будут отдыхать там в Новый год — в материале “Рамблера”.

Туристы, которые решат провести новогоднюю ночь в ресторанах и барах на курорте, встретятся с ограничениями в употреблении спиртных напитков -- в ночь с 31 декабря на 1 января употреблять алкоголь будет разрешено лишь до 01:00 по местному времени. Причем это будет возможно только в заведениях на открытом воздухе. Об этом рассказала глава отдела МИД Таиланда Марати Налита Андамо на брифинге.

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Продажа алкоголя в Таиланде на данный момент разрешена только в туристических зонах и провинциях с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

При этом власти Таиланда обязали кафе и рестораны строго соблюдать антиковидные протоколы.

В частности, необходимо убирать столы сразу после того, как клиенты покидают их, а также дезинфицировать все контактные точки и туалеты каждые 1-2 часа. Для общих блюд на шведских столах должны быть предусмотрены отдельные ложки, а межу столами должно быть расстояние 1-2 метра между столами и проветривая ресторан. насколько это возможно.

Кроме того, клиентов ресторанов должны проверять перед входом и требовать приложение Thai Save Thai. Важно, что гости не могут оставаться в ресторане более двух часов.

В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки.

Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут. Многие достопримечательности открыты, но пляжи все еще кажутся пустынными.

Как попасть на остров

Попасть на остров не так просто. Сделать это могут только вакцинированные россияне.

В частности, туристы рассказывают, что для "пропуска" на райский азиатский курорт требуют сертификат о вакцинации, разрешение на въезд Thailand Pas с QR-кодом, оформленным на специальном сайте, бронь отеля SHA+, туристическая страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов (около 3,8 миллиона рублей) и подтверждение оплаты необходимых ПЦР-тестов по прилете.